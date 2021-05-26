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Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»

Главный тренер сборной Украины U-21 – о поражении в стартовом матче турнира им. Лобановского
Футбол Сборная Украины
26 мая 22:57
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Руслан Ротань / фото - ТК Футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче против сборной Азербайджана (0:1), который прошел в рамках турнира имени Валерия Лобановского.

«Матч не удался. Я разочарован больше не результатом, а содержанием игры. Игроки не выполнили то, о чем мы их просили, даже на половину.

Мы понимаем, что физически команда еще не готова. Даже выделить некого. Не было ни структуры, ни агрессии. Я этого сегодня не увидел. Я очень разочарован.

Во втором тайме уже была агония. Желание сравнять было, но получалось спонтанно. Не сказал бы, что ребята не настроились. Просто физически не готовы, две недели отдыхали. Конечно, это отмазки. Мы должны всегда побеждать. Я разочарован нашей игрой как таковой».

Напомним, сборная Туниса не приехала на турнир в Украину.

 

Источник: footballua.tv Михаил Рыбак
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Теги

Сборная Украины U-21 (футбол) Руслан Ротань

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