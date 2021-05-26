Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»

Руслан Ротань / фото - ТК Футбол

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды в матче против сборной Азербайджана (0:1), который прошел в рамках турнира имени Валерия Лобановского.

Мы понимаем, что физически команда еще не готова. Даже выделить некого. Не было ни структуры, ни агрессии. Я этого сегодня не увидел. Я очень разочарован.

Во втором тайме уже была агония. Желание сравнять было, но получалось спонтанно. Не сказал бы, что ребята не настроились. Просто физически не готовы, две недели отдыхали. Конечно, это отмазки. Мы должны всегда побеждать. Я разочарован нашей игрой как таковой».