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Ротань: «Россия инициировала полномасштабную войну с Украиной. Правда на нашей стороне! С нами Бог»

Тренер сборной Украины отреагировал на вторжение РФ
Футбол Сборная Украины
15:27
Ротань: «Россия инициировала полномасштабную войну с Украиной. Правда на нашей стороне! С нами Бог»
Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань отреагировал на вторжение РФ в Украину и призвал поддержать армию.

«Враг напал на мою страну. Россия инициировала полномасштабную войну с нашим народом. Мы должны объединиться и поддержать армию. Правда на нашей стороне! С нами Бог».

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Руслан Ротань

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