Шварцнеггер: «Я разделяю горе и надежду на мир народа Украины»
Ротань: «Россия инициировала полномасштабную войну с Украиной. Правда на нашей стороне! С нами Бог»
Тренер сборной Украины отреагировал на вторжение РФ
15:27
Фото: УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань отреагировал на вторжение РФ в Украину и призвал поддержать армию.
«Враг напал на мою страну. Россия инициировала полномасштабную войну с нашим народом. Мы должны объединиться и поддержать армию. Правда на нашей стороне! С нами Бог».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
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