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Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»

Ранее специалист был недоволен малой игровой практикой своих футболистов
Футбол Сборная Украины
08:51
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Руслан Ротань / фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящих матчах отбора к Евро-2023.

Руслан Петрович, сейчас с игровой практикой ваших подопечных в клубах дела обстоят лучше?

«Действительно, этот момент очень радует. Если еще в октябре мы на это жаловались, то сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени».

Насколько важны предстоящие поединки против Северной Македонии и Сербии?

«Можно сказать, что это ключевые матчи для сборной Украины, и об этом я уже сказал ребятам. Мы горим желанием взять в этих встречах максимум очков, чтобы уйти на зимний перерыв с хорошим настроением и хорошим заделом перед конкурентами».

Если с Сербией Украина уже играла, то с Северной Македонией встретится впервые. Что скажите об этом сопернике?

«Это цепкая сборная, которая старается быть за линией мяча, пытается играть на контратаках, жесткая, как, в принципе, все балканские команды. Нас ожидает очень сложный поединок».

Александр Сирота сказал, что вы лично вызвали его на сбор. Есть проблема с защитниками?

«У нас из-за дисквалификации матч пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас очень важный игрок, с опытом. Отдельное спасибо хотел бы сказать наставнику национальной сборной Александру Петракову за то, что вошел в наше положение».

Кстати, Сироте хватит времени, чтобы, как говорится, влиться в коллектив, ведь его почти год не было в молодежке?

«У Саши интеллект на достаточно высоком уровне, поэтому, я уверен, что ему не составит труда быстро вспомнить наши требования, тем более что он вызывался в национальную сборную и знаком со всеми принципами игры».

Заявка молодежной сборной Украины на предстоящие матчи.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Руслан Ротань сборная Украины (футбол)

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