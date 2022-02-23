Влахович не смог побить рекорд Коноплянки в Лиге чемпионов
Ротань: «Старый Коноплянка еще вернется»
Тренер верит, что вингер выйдет на прежний уровень
14:56
Евгений Коноплянка / Фото: Twitter
Украинский тренер Руслан Ротань высказался о Евгении Коноплянке, который перешел в «Краковию».
– Тяжелая ситуация. Но знаю Женю, уверен, он из нее выйдет с честью. Он хочет играть. Когда с ним общаешься, видно, что он переживает и над этим работает. Думаю, такой период жизни ему нужно преодолеть. И он обязательно это сделает.
Однозначно, он еще своего последнего слова не сказал. Увидите его во всей красе.
- Старый Коноплянка вернется?
– 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А что он игрок высочайшего уровня – никого сомнения. Его мысли, нестандартные действия, думаю, любой команде будут в помощь.
Просто ему надо спокойно проанализировать для себя. Найти в себе мотивацию доказать всем, кто его критикует, опять вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает.
Ранее Коноплянка назвал свою главную цель в «Краковии».
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