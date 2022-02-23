Ротань: «Старый Коноплянка еще вернется»

Евгений Коноплянка / Фото: Twitter

Украинский тренер Руслан Ротань высказался о Евгении Коноплянке, который перешел в «Краковию».

Однозначно, он еще своего последнего слова не сказал. Увидите его во всей красе.

- Старый Коноплянка вернется?

– 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А что он игрок высочайшего уровня – никого сомнения. Его мысли, нестандартные действия, думаю, любой команде будут в помощь.

Просто ему надо спокойно проанализировать для себя. Найти в себе мотивацию доказать всем, кто его критикует, опять вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает.