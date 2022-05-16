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Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
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Ротань: «У молодіжній збірній з'являться нові імена, без цього ніяк»

Наставник молодіжної збірної України – про кадрові зміни в команді
Футбол Сборная Украины
16:48
Ротань: «У молодіжній збірній з'являться нові імена, без цього ніяк»
Руслан Ротань / Фото - footballua.tv
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань в коментарі програмі «Футбол NEWS» розповів про кадрові зміни, які відбудуться в команді.

«У нас з'являться дебютанти, без цього ніяк. Можемо сказати, що є проблеми з ланкою, що атакує. Мудрик у національній збірній, а Назаренко травмувався, ми втратили крайніх атакуючих гравців. Ми спостерігали на зборах і до цього за Кулієвим з Минаю, досить хороші враження склав, а також Хлань із Зорі. Це нові імена, на які ми розраховуємо вже сьогодні».


Напередодні тренерський склад молодіжної збірної України визначився з заявкою на матчі відбору до Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

Нагадаємо, збірна України U-21 у відборі на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі.
Владимир Кириченко
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