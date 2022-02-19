Ротань: «Уровень Мудрика гораздо выше УПЛ»

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что считает полузащитника Михаила Мудрика большим талантом.

На тот момент мне казалось, что современная молодежь была больше в телефонах, каких-то играх, но никак не в футболе и тренажерном зале. На меня это произвело впечатление.

В любом случае, у Миши были задатки, это скажет любой тренер, что он суперталант. Де Дзерби, наверное, тот тренер, который к нему достучался и объяснил, что он от него хочет. Поэтому сейчас вы видите совсем другого Мудрика.

Миша Мудрык — он мудрый. Мудро играет. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он действительно помудрел. Остаюсь при том же мнении, что он гораздо выше уровня УПЛ».