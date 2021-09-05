Ротань: «Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи»
Ротань: «В матче отбора на ЧЕ-2023 против Армении хотим добиться максимального результата»
Молодежная сборная проведет следующий матч в Коваливке
5 сентября 17:48
фото - УАФ
7 сентября молодежная сборная Украины проведет следующий матч отбора на Евро-2023 против Армении. Игра состоится на стадионе «Колоса» в Коваливке. Накануне противостояния своими ожиданиями поделился тренер сборной Руслан Ротань.
О перспективах.
«Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить. У нас есть каждая игра, которая по-своему ответственная. Впереди не менее важный матч с Арменией, в котором мы хотим добиться максимального результата и показать качественную игру. Постараемся и дальше сохранять такой баланс».
О критике.
«Наш тренерский штаб смотрит немного по-другому. Журналисты и болельщики требуют результат, но у нас был просмотр кандидатов в команду, мы понимали, на что идем. Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды и как можно лучше подготовиться к официальным матчам».
О явке на матч.
«Некоторые ребята, в частности, Дидык, Очеретько, получили повреждения. Тем не менее, я рад, что те исполнители, которые были довызваны, быстро поняли наши идеи и требования, и стали одним целым с коллективом».
О составе.
« Не хотелось бы переходить на имена, поскольку в первую очередь у нас команда. Есть тренировки, матчи, в которых и определяются лидеры. Да, у нас есть опытные футболисты, которые побывали в национальной сборной, которые хорошо подготовлены в тактическом плане, поэтому они немного быстрее схватывают, но есть и ребята из команд U-19, которые сегодня тоже показывают лидерские качества. Это тот же Вивчаренко, Бражко. В первую очередь мы смотрим на человеческие качества, как ребята несут наши идеи».
О сопернике по отбору.
«Сборная Армении любит находиться на мяче, и если дать им свободу, можно ждать беды. В ее составе много техничных и быстрых футболистов. Армяне сыгранные, так как у них сразу 17 человек представлено из одной команды, ЦСКА. Причем, и главный тренер сборной возглавляет этот клуб. Интересный соперник. Но, как мне кажется, армянам не хватает баланса, уж очень сильно они зациклены на атаке. Тем не менее, нам нужно очень серьезно подготовиться к этому поединку».
Об игре в Ковалевке.
« Нам там приятно играть. Уютный, красивый стадион, в Коваливке всегда классная атмосфера. Последний матч на этой арене принес нам удачу. Будем надеяться, что эта традиция продолжится».
На чем строится футбол Ротаня.
«В первую очередь это атмосфера в коллективе, дальше идет тактика и человеческое взаимопонимание».