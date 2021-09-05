Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Альянс - Кривбасс -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Ротань: «В матче отбора на ЧЕ-2023 против Армении хотим добиться максимального результата»

Молодежная сборная проведет следующий матч в Коваливке
Футбол Сборная Украины
5 сентября 17:48
Ротань: «В матче отбора на ЧЕ-2023 против Армении хотим добиться максимального результата»
фото - УАФ

7 сентября молодежная сборная Украины проведет следующий матч отбора на Евро-2023 против Армении. Игра состоится на стадионе «Колоса» в Коваливке. Накануне противостояния своими ожиданиями поделился тренер сборной Руслан Ротань.

О перспективах.

«Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить. У нас есть каждая игра, которая по-своему ответственная. Впереди не менее важный матч с Арменией, в котором мы хотим добиться максимального результата и показать качественную игру. Постараемся и дальше сохранять такой баланс». 

О критике.

«Наш тренерский штаб смотрит немного по-другому. Журналисты и болельщики требуют результат, но у нас был просмотр кандидатов в команду, мы понимали, на что идем. Мы не ставили результат во главу угла. Важно было определить костяк команды и как можно лучше подготовиться к официальным матчам».

О явке на матч.

«Некоторые ребята, в частности, Дидык, Очеретько, получили повреждения. Тем не менее, я рад, что те исполнители, которые были довызваны, быстро поняли наши идеи и требования, и стали одним целым с коллективом».

О составе.

« Не хотелось бы переходить на имена, поскольку в первую очередь у нас команда. Есть тренировки, матчи, в которых и определяются лидеры. Да, у нас есть опытные футболисты, которые побывали в национальной сборной, которые хорошо подготовлены в тактическом плане, поэтому они немного быстрее схватывают, но есть и ребята из команд U-19, которые сегодня тоже показывают лидерские качества. Это тот же Вивчаренко, Бражко. В первую очередь мы смотрим на человеческие качества, как ребята несут наши идеи».

О сопернике по отбору.

«Сборная Армении любит находиться на мяче, и если дать им свободу, можно ждать беды. В ее составе много техничных и быстрых футболистов. Армяне сыгранные, так как у них сразу 17 человек представлено из одной команды, ЦСКА. Причем, и главный тренер сборной возглавляет этот клуб. Интересный соперник. Но, как мне кажется, армянам не хватает баланса, уж очень сильно они зациклены на атаке. Тем не менее, нам нужно очень серьезно подготовиться к этому поединку».

Об игре в Ковалевке.

« Нам там приятно играть. Уютный, красивый стадион, в Коваливке всегда классная атмосфера. Последний матч на этой арене принес нам удачу. Будем надеяться, что эта традиция продолжится».

На чем строится футбол Ротаня.

«В первую очередь это атмосфера в коллективе, дальше идет тактика и человеческое взаимопонимание».

Предыдущий матч украинцы выиграли у Сербии.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Ротань

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ротань: «Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи»
Ротань: «Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи»
Футбол Сборная Украины
2 сентября 19:15
Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Футбол Сборная Украины
18 августа 17:46

Новости: Футбол

Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Депортация прямо с поля. Полиция прервала матч Бразилия – Аргентина, чтобы задержать 4 игроков
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 22:51
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
Сборная Украины
5 сентября 22:35
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
Сборная Украины
5 сентября 22:09
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Защитник «Динамо» сменил игровой номер
Украинская Премьер-лига
5 сентября 21:56
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
МЮ установил рекорд с продажами футболок Роналду
Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 21:29
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Чемпионат мира по футболу
5 сентября 21:13
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Сборная Украины
5 сентября 21:05
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Экс-игрок сборной Украины: «Почему инициатива после перерыва перешла к французам?»
Сборная Украины
5 сентября 20:56
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Вице-президент «Металлиста»: «Через несколько лет увидите наших воспитанников в сборной»
Украинская Премьер-лига
5 сентября 20:22
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
58
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 07:17
17
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
30
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости