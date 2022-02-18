Ротань: «Выгнал бы себя из молодежной сборной Украины»

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил три года работы с командой.

Я уже много об этом говорил и остаюсь при своем мнении, что молодежная сборная должна готовить игроков для национальной команды. Вот даже есть пример сегодня — молодой Михаил Мудрик. Мы боремся за выход на Евро, впереди важные матчи с Арменией и Францией, но главный тренер видит его в национальной сборной. Мы с удовольствием его отдаем. Это правильно, так и должно быть.

К критике я изначально был готов, я это понимал. То, что мне хотелось в молодежной сборной создать, — это нужно было ломать все. При строительстве тебя будут много критиковать, будет много нюансов против тебя, но нужно идти и не сворачивать с этого пути. Нужно вылазить из этой ситуации, какой бы она ни была.

Согласен с Шевченко, что все сборные страны должны играть по одной схеме. Это мировая практика, так делают везде. Самые прогрессирующие сборные — это скандинавские. У них изначально были созданы программы развития от детско-юношеского футбола до национальной сборной. Это правильный путь».