Ротань вызвал 26 игроков в молодежную сборную Украины

Фото - УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вызвал 26 футболистов для участия на международном турнире Antalya Cup 2021. Он состоится в Турции. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Мирослав Зновенко («Днепр-1» Днепр), Андрей Чекотун («Олимпик» Донецк).

Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Даниил Семилет («Ворскла» Полтава), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо» Ческе Будейовице Чехия).

Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – «Днепр-1» Днепр), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все – «Мариуполь»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк) Даниил Алефиренко ( «Заря» Луганск), Богдан Билошевський («Десна» Чернигов), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Брагарь («Черноморец» Одесса), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Евгений Исаенко («Колос» Ковалевка), Николай Кухаревич («Рух» Львов).

Также в турнире примут участие команды Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана. Каждый участник сыграет по три матча. Победитель определится по набранным очкам.

Календарь

24.03.2021

Северная Македония – Казахстан (16.00)

Украина – Болгария (16.00)

25.03.2021

Узбекистан – Словакия (16.00)

26.03.2021

Болгария – Казахстан (16.00)

27.03.2021

Словакия – Северная Македония (16.00)

Украина – Узбекистан (16.00)

29.03.2021

Узбекистан – Казахстан (16.00)

Северная Македония – Болгария (17.30)

Украина – Словакия (18.00)

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко не сможет сыграть за национальную сборную Украины в матче с Францией.