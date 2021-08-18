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Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023

Оглашен список игроков молодежной сборной Украины, которые отправятся на подготовительный сбор
Футбол Сборная Украины
18:03
Ротань вызвал Супрягу и Мудрика на матчи отбора на Евро-2023
Владислав Супряга / Фото - НВ

Молодежная сборная Украины начнет подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы-2023 28 августа. «Сине-желтым» предстоит сыграть против Сербии (3 сентября, Стара-Пазова) и Армении (7 сентября, Ковалевка).

Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал на сбор 24 футболистов.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – «Рух» Львов), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Олег Горин («Минай»),

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко, Богдан Билошевський, Максим Брагару (все – «Черноморец» Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).

Напомним, И. О. главного тренера национальной сборной Украины стал Александр Петраков.

Сергей Стаднюк
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Руслан Ротань Сборная Украины U-21 (футбол)

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