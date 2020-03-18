«Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера

Экс-наставник киевского «Динамо» возглавил клуб в 2019 году

Александр Хацкевич / Фото: rotor-vlg.com

«Ротор» уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера, сообщается на официальном сайте команды. В РПЛ команда занимает 13 место с 18-ю очками после 23-х туров.



Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский высказался об уходе наставника:

Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом» и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.

Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

Хацкевич возглавил клуб в 2019 году. До этого белорусский специалист возглавлял киевское «Динамо», «Витебск», сборную Беларуси, минское «Динамо».

Хацкевич считает, что наставник «Динамо» Мирча Луческу подходит украинскому клубу. Александр не против вернуться в киевский клуб на должность главного тренера.