Ровно 15 лет назад сборная Украины добилась исторического успеха на чемпионатах мира

«Сине-желтые» 29 июня попытаются повторить достижение на Евро

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Сборная Украины 26 июня 2006 года переиграла Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира. Исторической победе «сине-желтых» исполнилось 15 лет.

В основное и дополнительное время соперники не сумели распечатать ворота друг друга. Матч перешел в серию пенальти.

Ее героем стал голкипер Украины Александр Шовковский. Он установил уникальное достижение чемпионатов мира, не пропустив ни одного мяча в серии 11-метровых ударов. Таким образом, подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала турнира. Этот успех по сей день остается самым крупным в истории «сине-желтых».

Чемпионат мира-2006, 1/8 финала

Швейцария – Украина 0:0 (пен. 0:3)

Швейцария: Цубербюлер, Деген, Мюллер, Джуру (Грихтинг, 34), Маньин, Фогель, Барнетта, Викки, Кабаньяс, Якин (Штреллер, 64), Фрай (Лустринелли, 117).

Украина: Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин, Несмачный, Тимощук, Шелаев, Воробей (Ребров, 94), Калиниченко (Ротань, 75), Воронин (Милевский, 111), Шевченко.

Предупреждение: Барнетта

А во вторник, 29 июня 2021 года, сборная Украины попытается повторить данное достижение. В матче 1/8 финала Евро-2020 команде Андрея Шевченко будет противостоять Швеция.