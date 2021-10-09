Ровно 22 года назад Шевченко забил шедевр в последнем официальном матче Украины и России
9 октября 1999-го года в рамках квалификации к чемпионату Европы-2000 сборная Украины в памятном матче сыграла вничью с Россией.
«Сине-желтые» под руководством Йожефа Сабо в последней игре отбора смогли добыть путевку в стыковые матчи, оставив за бортом российскую команду.
Украинцы уступали в счете, пока на 88-й минуте встречи нападающий Андрей Шевченко не перевернул ход поединка.
Форвард исполнил штрафной удар с 40 метров и забросил мяч за шиворот Александру Филимонову.
Пам'ятний гол Шевченко Філімонову в матчі проти Росії pic.twitter.com/Kz7CAJtEcR— Artur (@arthuruank) April 18, 2019
После этого команды больше не играли между собой в официальных матчах.
Ранее депутат Госдумы РФ предложил провести матч между Украиной и Россией «под эгидой дружбы и объединения народов».
Комментарии 1