Ровно 22 года назад Шевченко забил шедевр в последнем официальном матче Украины и России

Форвард сравнял счет на последних минутах встречи

Андрей Шевченко / фото - УНИАН

9 октября 1999-го года в рамках квалификации к чемпионату Европы-2000 сборная Украины в памятном матче сыграла вничью с Россией.

«Сине-желтые» под руководством Йожефа Сабо в последней игре отбора смогли добыть путевку в стыковые матчи, оставив за бортом российскую команду.

Украинцы уступали в счете, пока на 88-й минуте встречи нападающий Андрей Шевченко не перевернул ход поединка.

Форвард исполнил штрафной удар с 40 метров и забросил мяч за шиворот Александру Филимонову.

Пам'ятний гол Шевченко Філімонову в матчі проти Росії pic.twitter.com/Kz7CAJtEcR — Artur (@arthuruank) April 18, 2019

После этого команды больше не играли между собой в официальных матчах.

Ранее депутат Госдумы РФ предложил провести матч между Украиной и Россией «под эгидой дружбы и объединения народов».