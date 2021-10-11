Ровно 25 лет назад Ахметов стал президентом «Шахтера»

За это время «горняки» завоевали еврокубок и 13 раз становились чемпионами Украины

Ринат Ахметов / Фото - ФК Шахтер

Президентом донецкого «Шахтера» 11 октября 1996 года стал Ринат Ахметов. С того дня прошло ровно 25 лет.

Главным достижением «горняков» за этот период стало завоевание Кубка UEFA-08/09. На внутренней арене клуб 13 раз становился чемпионом, 12 раз выигрывал Кубок и 9 – Суперкубок Украины.

Пресс-служба «оранжево-черных» поздравила Ахметова с юбилеем на своей должности.

Ранее Ахметов рассказал о желании скорого возвращения «Шахтера» в Донецк.