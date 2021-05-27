Ровно 6 лет назад украинский клуб в последний раз играл в финале еврокубка

«Днепр» уступил «Севилье» в драматичном финале Лиги Европы

Фото: УНИАН

27-го мая 2015-го года в финале Лиги Европы встретились «Днепр» и «Севилья».

Богатым на голы оказался первый тайм, команды ушли на перерыв при счете 2:2. А во втором тайме к сожалению для украинских фанатов «Севилья» забила победный мяч, отличился Карлос Бакка.

Тем не менее, это последнее выдающееся достижение украинского футбола на европейской арене.

27 мая 2015-го года

Лига Европы, финал

«Днепр» – «Севилья» 2:3

Голы: Калинич, 7, Ротань, 44 - Крыховяк, 28, Бакка, 31, 73

«Днепр»: Бойко – Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Матос – Канкава (Шахов, 85), Федорчук (Безус, 68) – Матеус, Ротань, Коноплянка – Калинич (Селезнев, 78)

«Севилья»: Рико – Видаль, Каррису, Колодзейчак, Тремулинас – Мбиа, Крыховяк – Рейес (Коке, 58), Банега (Иборра, 87), Витоло – Бакка (Гамейро, 82)

Предупреждения: Канкава, Калинич, Безус, Ротань, Матос - Крыховяк, Каррису, Бакка