Ровно 6 лет назад украинский клуб в последний раз играл в финале еврокубка
27-го мая 2015-го года в финале Лиги Европы встретились «Днепр» и «Севилья».
Богатым на голы оказался первый тайм, команды ушли на перерыв при счете 2:2. А во втором тайме к сожалению для украинских фанатов «Севилья» забила победный мяч, отличился Карлос Бакка.
Тем не менее, это последнее выдающееся достижение украинского футбола на европейской арене.
27 мая 2015-го года
Лига Европы, финал
«Днепр» – «Севилья» 2:3
Голы: Калинич, 7, Ротань, 44 - Крыховяк, 28, Бакка, 31, 73
«Днепр»: Бойко – Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Матос – Канкава (Шахов, 85), Федорчук (Безус, 68) – Матеус, Ротань, Коноплянка – Калинич (Селезнев, 78)
«Севилья»: Рико – Видаль, Каррису, Колодзейчак, Тремулинас – Мбиа, Крыховяк – Рейес (Коке, 58), Банега (Иборра, 87), Витоло – Бакка (Гамейро, 82)
Предупреждения: Канкава, Калинич, Безус, Ротань, Матос - Крыховяк, Каррису, Бакка
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