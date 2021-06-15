Ровно два года назад сборная Украины стала чемпионом мира

Команда U-20 Петракова добыла волевую победу над Кореей

Фото - FIFA

Финал чемпионата мира (U-20) 2019 года состоялся 15 июня – ровно два года назад. Тогда сборная Украины переиграла команду из Республики Корея (3:1).

Счет в поединке открыл Ли Кан Ин ударом с точки. Однако дубль Супряги и гол после стремительной контратаки Цитаишвили принесли победу «сине-желтым».

Список игроков сборной Украины U-20 на турнире (клубы по состоянию на лето 2019)

Вратари: Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо» Киев), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк), Денис Попов («Динамо» Киев), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Александр Сафронов («Днепр-1»), Олег Веремеенко («Калуш»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия).

Полузащитники: Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба – «Динамо» Киев), Алексей Кащук, Максим Чех (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец» Одесса).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

Отметим, что лишь один игрок из той сборной был заявлен на Евро-2020 – это Денис Попов.