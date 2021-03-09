Ройс: «Мы хотим сыграть против «Севильи» с большой агрессивностью»

Марко Ройс / Фото - bvbbuzz

Хавбек и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что его команда не будет выглядеть расслабленной в ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.





Цитирует Ройса официальный сайт UEFA.





«Мы хорошо проанализировали субботнюю игру [поражение от «Баварии» со счетом 2:4]. Нас ждет очень важный матч, наша цель – пройти дальше. Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью. Мы все будем невероятно гордиться, если выйдем в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы».









Ответный матч с «Севильей» состоится 9 марта в Дортмунде. Начало – в 22:00.



