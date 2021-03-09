Ройс провел 300-й матч в Бундеслиге
Ройс: «Мы хотим сыграть против «Севильи» с большой агрессивностью»
Лидер дортмундской «Боруссии» – об ответном матче с андалусийцами
Марко Ройс / Фото - bvbbuzz
Хавбек и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что его команда не будет выглядеть расслабленной в ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Цитирует Ройса официальный сайт UEFA.
«Мы хорошо проанализировали субботнюю игру [поражение от «Баварии» со счетом 2:4]. Нас ждет очень важный матч, наша цель – пройти дальше. Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью. Мы все будем невероятно гордиться, если выйдем в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы».
Первая встреча команд завершилась в пользу «шмелей» со счетом 3:2.
Ответный матч с «Севильей» состоится 9 марта в Дортмунде. Начало – в 22:00.
Комментарии 0