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Ройс объявил, что пропустит Евро-2020

Полузащитник решил отдохнуть
Футбол Бундеслига (Германия)
19 мая 13:46
Ройс объявил, что пропустит Евро-2020
Фото: BVB

Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс объявил через свой Instagram, что отказался поехать со сборной Германией на Евро-2020.

«После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона я вместе с тренером национальной сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и «Боруссии» я принял решение дать своему телу время на восстановление.

Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально подготовиться к новому сезону! Я желаю Йоахиму Леву и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду поддерживать наших как фанат и держать пальцы скрещенными».

Из крупных международных турниров Ройс сыграл лишь на чемпионате мира-2018.

Андрей Усмонов
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Теги

Марко Ройс Боруссия Дортмунд сборная Германии (футбол)

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