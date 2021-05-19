Ройс объявил, что пропустит Евро-2020

Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс объявил через свой Instagram, что отказался поехать со сборной Германией на Евро-2020.
«После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона я вместе с тренером национальной сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и «Боруссии» я принял решение дать своему телу время на восстановление.
Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально подготовиться к новому сезону! Я желаю Йоахиму Леву и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду поддерживать наших как фанат и держать пальцы скрещенными».
Из крупных международных турниров Ройс сыграл лишь на чемпионате мира-2018.
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