Левандовски – о Холанде: «Если у него есть потенциал, то это не означает, что он станет звездой на многие годы»
Ройс: «Посоветовал бы Холанду остаться в «Боруссии»
Капитан клуба уверен, что форвард сможет продолжать развиваться
19:50
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс дал совет форварда Эрлингу Холанду. Слова игрока приводит Bild.
Если бы Холанд обратился к вам за советом, что бы вы посоветовали ему?
«Я бы сказал: «Оставайся с нами, здесь у тебя есть все необходимое для развития». Здесь он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать, что его ценят по максимуму».
Холанда ведут топ-клубы Испании и Англии.
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