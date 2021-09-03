Ройс сыграл за сборную Германии впервые за два года

Хавбека вызывал Флик

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Германия обыграла Лихтенштейн (2:0) в матче отбора на ЧМ-2022.

Во втором тайме на замену вышел полузащитник Марко Ройс. Это его первый матч за Бундестим за два года.

В мае он отказался от поездки на Евро-2020, а его последняя игра за сборную датирована 11-м июня 2019-го года.

Напомним, из-за травмы Ройс пропустил победный для Германии ЧМ-2014. В остальных турнирах Германия не доходила до поздних стадий.

На счету Ройса 44 матча за сборную Германии.