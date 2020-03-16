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Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на футбол. Когда мяч у «Ман Сити», любому клубу тяжело»

Наставник гладбахской «Боруссии» – об ответном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол Бундеслига (Германия)
16 марта 19:59
Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на футбол. Когда мяч у «Ман Сити», любому клубу тяжело»
Марко Розе / Фото - archyde.com
Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Цитирует Розе официальный сайт UEFA.

«Эта игра важна для нас. Это матч Лиги чемпионов, и мы усердно работали для того, чтобы иметь возможность его провести. Мы проиграли в первом матче со счетом 0:2, однако постараемся изменить кое-что и выступить лучше во втором. Мы знаем, какого калибра команда будет играть против нас. Нам нужно успешно защищаться и проявить свои сильные стороны в атаке. Когда «Ман Сити» владеет мячом, любому сопернику приходится тяжело. Их гегенпрессинг после потери мяча находится на мировом уровне. Также они очень быстро перемещают мяч по полю. Пеп поставил им чуть ли не тотальный футбол. Всему нужна корректная оценка. Да, результаты у нас не лучшие, но если вникнуть в детали, то можно сделать вывод, что нам следует внести небольшие изменения для того, чтобы вернуться на победный путь. Пеп Гвардиола – фантастический тренер. Он оказал огромное влияние на футбол в последние годы. Также он прекрасный человек и неравнодушен к происходящему за пределами футбола».


Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть сегодня на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Манчестер Сити Боруссия Менхенгладбах Марко Розе

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