«Манчестер Сити» готов продать Бернарду
Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ
Защитник «Манчестер Сити» сыграл одну из ключевых ролей своей команды на пути к чемпионству
14:00
Рубен Диаш / Фото - news.in-24.comАПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего игрока сезона-2020/21. Им стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
В минувшем чемпионате Англии 24-летний португалец сыграл 32 матча, в которых забил 1 мяч.
Вместе с «горожанами» Диаш стал триумфатором АПЛ. Португалец сыграл одну из ключевых ролей своей команды на пути к чемпионству.
Также на это звание претендовали еще 7 футболистов: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).