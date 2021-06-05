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Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» сыграл одну из ключевых ролей своей команды на пути к чемпионству

Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:00
Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ
Рубен Диаш / Фото - news.in-24.com
АПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего игрока сезона-2020/21. Им стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

В минувшем чемпионате Англии 24-летний португалец сыграл 32 матча, в которых забил 1 мяч. 

Вместе с «горожанами» Диаш стал триумфатором АПЛ. Португалец сыграл одну из ключевых ролей своей команды на пути к чемпионству.


Также на это звание претендовали еще 7 футболистовКевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Томаш Соучек («Вест Хэм»).
Владимир Кириченко
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Манчестер Сити Рубен Диаш

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