Рудько рассказал, чем сборная Кипра может удивить Украину

Голкипер выступает в местном для островитян чемпионате

Артур Рудько / Фото - Kerkida.net

Голкипер «Пафоса» Артур Рудько рассказал в эфире Футбол NEWS о сильных сторонах сборной Кипра. Сегодня, 7 июня, «сине-желтые» проведут товарищеский матч с этой командой.

Считаю Украину фаворитом. При должном настрое проблем быть не должно. Команда довольно неплохая у Кипра. Отобрали очки у Словении, сыграли вничью со словаками. Большое количество легионеров в чемпионате, является причиной улучшения результатов, влияет на развитие игроков. Сам чемпионат растет, но выстреливают единицы. Питос – правый полузащитник «Аполлона». От него исходит вся острота, есть ряд опытных игроков. Обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать.

Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.