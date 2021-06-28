«Рух» близок к подписанию игроков «Десны» и «Олимпика»

Полузащитники могут перебраться во Львов

Алексей Гуцуляк / Фото - Динамомания

«Рух» продолжает формировать состав на следующий сезон. Так, львовский клуб может усилиться двумя полузащитниками.

Так, во Львов из «Десны» может вернуться Алексей Гуцуляк (ранее выступал за «Карпаты»). Также команду Ивана Федыка может пополнить Фабрисио Альваренга из «Олимпика».

Гуцуляк присоединился к черниговскому клубу в январе 2020 года. Всего в команде провел 31 матч, в которых отличился 2 голами и 7 ассистами.

Альваренга перешел в «Олимпик» в августе того же года. Аргентинец провел за донецкий клуб 15 поединков. В них ему удалось забить один мяч.