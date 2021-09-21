Экс-защитник клуба Тайсона не подошел «Руху»
«Рух» легко выбил «Николаев» из Кубка Украины
Хет-триком отметился Кондраков
Фото: ФК Рух
«Рух» в матче 1/16 финала Кубка Украины обыграл «Николаев».
Большую часть матча львовне играли в большинстве. Удаление получил Березянський. В большинстве львоване одержали уверенную победу.
Хет-трик в матче оформил Кондраков, забив дважды в первом тайме и установив финальный счет в компенсированное время.
Кубок Украины. 1/16 финала:
«Николаев» – «Рух» 0:3
Голы: Кондраков, 37, 44, 90+3 (пен.)
«Николаев»: Фастов, Голубка, Мельничук, Жавко (Студенко 90), Кравченко (Боровский 88), Нечипоренко (Рязанцев 90), Окатый, Фальковский, Березянский, Сурженко, Росляков
«Рух»: Бандура, Кухарук, Кузык (Карабин 80), Ореховский (Сапуга 80), Кондраков, Альваренга (Рунич 70), Бренер (Варфоломеев 86), Стаменкович, Савчук, Лях, Слюсар
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