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«Рух» легко выбил «Николаев» из Кубка Украины

Хет-триком отметился Кондраков
Футбол Кубок Украины по футболу
19:10
«Рух» легко выбил «Николаев» из Кубка Украины
Фото: ФК Рух

«Рух» в матче 1/16 финала Кубка Украины обыграл «Николаев».

Большую часть матча львовне играли в большинстве. Удаление получил Березянський. В большинстве львоване одержали уверенную победу.

Хет-трик в матче оформил Кондраков, забив дважды в первом тайме и установив финальный счет в компенсированное время.

Кубок Украины. 1/16 финала:

«Николаев» – «Рух» 0:3

Голы: Кондраков, 37, 44, 90+3 (пен.)

«Николаев»: Фастов, Голубка, Мельничук,  Жавко (Студенко 90), Кравченко (Боровский 88), Нечипоренко (Рязанцев 90), Окатый, Фальковский, Березянский, Сурженко, Росляков

«Рух»: Бандура, Кухарук, Кузык (Карабин 80), Ореховский (Сапуга 80), Кондраков, Альваренга (Рунич 70), Бренер (Варфоломеев 86), Стаменкович, Савчук, Лях, Слюсар

Андрей Усмонов
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