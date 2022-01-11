Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Рух» могут пополнить два легионера

Футболисты находятся на просмотре в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 14:46
«Рух» могут пополнить два легионера
Фото - Рух Львов

Львовский «Рух» начал подготовку ко второй части сезона. С командой тренируются потенциальные новички.

Сообщается, на просмотре находятся два легионера. Их судьба в клубе определился по результатам ближайших контрольных матчей.

Спарринги состоятся 22 и 29 января. Вероятнее всего, вторым соперником львовян будет ЛНЗ. На 31-е число запланирован вылет команды Леонида Кучука на сбор в Турцию.

Ранее «Рух» расстался с Орестом Кузыком.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 16:52
«Рух» расстался с Кузыком
«Рух» расстался с Кузыком
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 12:50
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 10:31
Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»
Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 2021г. 07:15
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 11:48
Козловский: «Шахтер» с самым большим бюджетом в Восточной Европе сильно поприседал с «Рухом»
Козловский: «Шахтер» с самым большим бюджетом в Восточной Европе сильно поприседал с «Рухом»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 10:00

Новости: Футбол

Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Украинская Премьер-лига
11 января 22:45
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Примерa (Испания)
11 января 21:57
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
В мире
11 января 21:48
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
В мире
11 января 21:40
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости