«Рух» расстался с Кузыком
«Рух» могут пополнить два легионера
Футболисты находятся на просмотре в команде
11 января 14:46
Фото - Рух Львов
Львовский «Рух» начал подготовку ко второй части сезона. С командой тренируются потенциальные новички.
Сообщается, на просмотре находятся два легионера. Их судьба в клубе определился по результатам ближайших контрольных матчей.
Спарринги состоятся 22 и 29 января. Вероятнее всего, вторым соперником львовян будет ЛНЗ. На 31-е число запланирован вылет команды Леонида Кучука на сбор в Турцию.
Ранее «Рух» расстался с Орестом Кузыком.
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