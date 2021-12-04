Ганский защитник «Ворсклы» может принять украинское гражданство и выступать за сборную
«Рух» не забил пенальти и не смог дожать «Ворсклу» в большинстве
Команды голов не забивали
Фото: ФК Рух
«Рух» в матче 17-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Ворсклой».
Львовяне полностью переиграли соперника, однако забить в ворота полтавчан им так и не удалось, хотя моменты были.
Самый реальный шанс – 11-метровый, назначенный в конце первого тайма, но Климчук не смог обыграть Ризныка. Во втором тайме «Ворскла» осталась в меньшинстве, однако сумела выстоять до конца матча.
Чемпионат Украины. 17-й тур:
«Рух» – «Ворскла» 0:0
«Рух»: Панькив, Белый, Дидык, Роман, Альваренга (Рунич, 71), Бойчук (Мысык, 66), Федорчук, Сапуга, Сыч, Климчук, Таллес.
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Чеснаков, Якубу, Кане, Тилль (Пешич, 76), Пуцлин, Челядин, Ранжел, Степанюк (Кравчук, 46).
Удаление: Кравчук, 61
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