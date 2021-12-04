«Рух» не забил пенальти и не смог дожать «Ворсклу» в большинстве

Команды голов не забивали

Фото: ФК Рух

«Рух» в матче 17-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Ворсклой».

Львовяне полностью переиграли соперника, однако забить в ворота полтавчан им так и не удалось, хотя моменты были.

Самый реальный шанс – 11-метровый, назначенный в конце первого тайма, но Климчук не смог обыграть Ризныка. Во втором тайме «Ворскла» осталась в меньшинстве, однако сумела выстоять до конца матча.

Чемпионат Украины. 17-й тур:

«Рух» – «Ворскла» 0:0

«Рух»: Панькив, Белый, Дидык, Роман, Альваренга (Рунич, 71), Бойчук (Мысык, 66), Федорчук, Сапуга, Сыч, Климчук, Таллес.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Чеснаков, Якубу, Кане, Тилль (Пешич, 76), Пуцлин, Челядин, Ранжел, Степанюк (Кравчук, 46).

Удаление: Кравчук, 61