«Рух» объявил о переходе английского полузащитника

Он выступал в Чемпионшипе и других лигах

Фото: ФК Рух

«Рух» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Вив Соломона-Отабора.

Он стал первым в истории команды английским футболистом. О деталях контракта не сообщается.

В своем активе имеет опыт выступлений за такие клубы как «Портсмут» и «Блэкпул». Также успел поиграть в Болгарии за софийский ЦСКА. Последним клубом 26-летнего игрока был шотландский «Сент-Джонстон».

При этом Соломона-Отаборавызывали в сборную Нигерии, так как у него есть нигерийские корни. Однако за их команду он так и не дебютировал.

Ранее «Рух» усилился голландским футболистом.