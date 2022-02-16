«Рух» может лишиться игрока до конца года
«Рух» объявил о серьезной травме ведущего полузащитника
Альваренга пропустит 8 месяцев
Фото: ФК Рух
Полузащитник «Руха» Фабрицио Альваренга выбыл на долгий срок.
Как и предполагалось, он выбыл на 6-8 месяцев, сообщает сайт клуба. На сборе в Турции он разорвал связки колена.
Ему предстоит операция и длительная реабилитация. Вскоре игрок отправится в Польшу, где и будет прооперирован.
В нынешнем сезоне «Руху» он не поможет. В первой половине сезона аргентинец провел 11 матчей и один забитый мяч.
В команду он перешел летом.