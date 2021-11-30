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«Рух» объявил о сотрудничестве с «Ривер Плейтом»
Львовяне провели встречу с представителем аргентинского клуба
Львовский «Рух» на своем YouTube-канале
объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с аргентинским «Ривер Плейтом».
По информации клуба, они будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий и проводить совместные мероприятия.
Также в «Рухе» допустили, что к ним могут переходить игроки «Ривер Плейта».
Напомним, в крайнем матче в УПЛ «Рух» выиграл у «Металлиста-1925».
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