«Рух» объявил о сотрудничестве с «Ривер Плейтом»

Львовяне провели встречу с представителем аргентинского клуба





Львовский «Рух» на своем YouTube-канале объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с аргентинским «Ривер Плейтом».



По информации клуба, они будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий и проводить совместные мероприятия.

Также в «Рухе» допустили, что к ним могут переходить игроки «Ривер Плейта».

Напомним, в крайнем матче в УПЛ «Рух» выиграл у «Металлиста-1925».