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«Рух» подписал аргентинского защитника

Предыдущий сезон футболист провел в «Олимпике»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:29
«Рух» подписал аргентинского защитника
Фабрисио Альваренга / фото -

Воспитанник аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Фабрисио Альваренга стал игроком «Руха». Условия контракта с 25-летним аргентинцем на официальном сайте львовского клуба.

Фланговый защитник предыдущий сезон провел в донецком «Олимпике». В минувшем сезоне он провел 15 матчей в УПЛ, отличившись 1 раз в воротах чемпиона Украины – столичного «Динамо».

В последнем контрольном матче «Рух» одолел «Волынь».

Антон Кривенко
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Теги

Рух Олимпик Донецк

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