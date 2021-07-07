СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
«Рух» подписал аргентинского защитника
Предыдущий сезон футболист провел в «Олимпике»
Фабрисио Альваренга / фото -
Воспитанник аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Фабрисио Альваренга стал игроком «Руха». Условия контракта с 25-летним аргентинцем на официальном сайте львовского клуба.
Фланговый защитник предыдущий сезон провел в донецком «Олимпике». В минувшем сезоне он провел 15 матчей в УПЛ, отличившись 1 раз в воротах чемпиона Украины – столичного «Динамо».
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