«Рух» подписал опытного игрока «Александрии»

Команда усилила вратарскую позицию

Юрий Панькив / фото - FootBoom

Льовский «Рух» подписал опытного вратаря «Александрии» Юрия Панькива.

Футболисты «Руха» начали подготовку к новому сезону уже 14 июня, и все сборы команда проведет в родном Львове. Подопечные Юрия Федыка проведут контрольные матчи с «Агробизнесом» и «Вересом».

Панькив – легенда «Александрии». Опытнейший голкипер отыграл за клуб более 200 матчей, но по окончанию сезона 20/21 он стал свободным агентом, чем очень быстро воспользовался львовский клуб.

«Рух», дебютировавший в УПЛ в минувшем сезоне, сходу занял 10-е место в украинском чемпионате и сохранил свое место в турнире на следующий сезон.

Напомним, наставник «Руха» рассказал об условиях на клубной базе.