«Рух» попрощался с голкипером

Страж ворот пропускал в среднем по четыре мяча за матч

Роман Мысак / Фото - Рух Львов

Голкипер Роман Мысак покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сотрудничество с 29-летним футболистом было прекращено по обоюдному согласию. Страж ворот выступал за львовян с 2019 года, проведя за этот период 40 матчей. 18 из них отстоял «на ноль».

В минувшем сезоне Мысак потерял место в основе, проведя четыре поединка. В них ему пришлось вынимать мяч из сетки 12 раз.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федык заявил, что 90% игроков команды прогрессировали за этот год.