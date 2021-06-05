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«Рух» попрощался с голкипером

Страж ворот пропускал в среднем по четыре мяча за матч
Футбол Украинская Премьер-лига
10:36
«Рух» попрощался с голкипером
Роман Мысак / Фото - Рух Львов

Голкипер Роман Мысак покинул «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сотрудничество с 29-летним футболистом было прекращено по обоюдному согласию. Страж ворот выступал за львовян с 2019 года, проведя за этот период 40 матчей. 18 из них отстоял «на ноль».

В минувшем сезоне Мысак потерял место в основе, проведя четыре поединка. В них ему пришлось вынимать мяч из сетки 12 раз.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федык заявил, что 90% игроков команды прогрессировали за этот год.

Сергей Стаднюк
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