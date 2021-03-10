«Рух» предложил обязать арбитров давать комментарий после матчей

«Рух» выступил с официальным заявлением по ситуации с судейством в украинском футболе. Львовский клуб предложил обязать главных арбитров матчей приходить в зону для флеш-интервью после игры для объяснения спорных моментов игры.

А оценивать действия официальных лиц матча должны эксперты, которые могут делать выводы на основании своих знаний и углубленного анализа.

Но если говорить языком фактов, то только в весенней части чемпионата УПЛ в трех матчах из четырех с участием «Руха» арбитры допустили результативные ошибки, которые повлияли на конечный результат наших поединков.

Практически каждый тур чемпионата сопровождается судейскими скандалами, результативными ошибками и резонансными решениями представителей футбольной Фемиды. Пожалуй, на сегодня, в УПЛ не оставалось клубов, которые не пострадали вид результативных ошибок арбитров.

А представители этих клубов не комментировали бы эти ошибочные решения. На основании этого вынуждены сделать вывод, что в настоящее время ситуация с арбитражем достигла своего апогея и приобретает угрожающие масштабы.

Поэтому делать вид, что все у нас в порядке в системе арбитража, будет как минимум неправильно. Пришло время прибегнуть к кардинальным мерам и наконец провести необходимые и давно назревшие реформы.

Нас не устраивает, что комитет арбитров Украинской ассоциации футбола полностью закрытая каста. Представители судейского корпуса отгородились от футбольного сообщества и представителей СМИ. Это крайне негативное явление, которое мы осуждаем.

Футбольный клуб «Рух» категорически против того, чтобы так происходило в дальнейшем. Арбитры должны быть открытыми и аргументировано объяснять свои решения. Закрытость порождает недоверие, подозрение и вредит имиджу украинского футбола.

Поэтому «Рух» выступает с инициативой, чтобы обязать арбитров после каждого матча приходить в флэш-зону и комментировать все спорные эпизоды поединка.

Также мы настаиваем на том, что должна быть создана итоговая телевизионная программа, в которой эксперты будут анализировать действия арбитров, и в которой обязательно должен принимать участие руководство комитета арбитров.

Нам не важно какой национальности будет председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола. Важно, чтобы это был высококвалифицированный, авторитетный человек, как в футбольной среде, так и в судейском корпусе.

Очень важно, чтобы этот человек работал в Украине ежедневно в режиме онлайн, физически находился на своем рабочем месте, а не дистанционно, кто знает где.

Это неуважение к клубам, к своей работе и к своему работодателю. За период работы Лучано Лучи в Украине, руководствуясь исключительно фактами, можно смело утверждать, что динамика скандальных матчей и результативных ошибок арбитров растет, а вот количество украинских рефери, которые работают на матчах высшего европейского и международного уровня (ЛЧ, ЛЕ, чемпионат Европы, чемпионат мира) не увеличилось.

Также у нас складывается впечатление, что у господина Лучи есть свои любимые арбитры, которые имеют особый статус и его расположение.

Например, нас удивляет, что рефери Сергей Бойко три матча подряд работает арбитром ВАР на матчах «Шахтера», а Денис Шурман дважды подряд обслуживал матчи с участием «Ворсклы». Больше всего раздражает то, что у нас нет четко определенной системы назначения арбитров. Этот процесс должен быть прозрачным.

Если этого не произойдет, то сомнения относительно работы комитета арбитров будут возникать всегда. А сейчас создается впечатление, что в комитете арбитров УАФ – тотальная диктатура.

Представляется, что все решения относительно назначения на матчи, отбора и оценки действий рефери авторитарно узурпировал один человек или нам сознательно создают видимость, что этими вопросами ведает именно этот человек. Не исключено для того, чтобы прикрыть чьи-то ушки».