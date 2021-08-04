«Рух» расстался с главным тренером

Тренер покинул пост после двух туров УПЛ

Иван Федык / фото - FootBoom

«Рух» из Винников официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Иваном Федыком, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию, но специалисту было предложено место в структуре клуба. Как ранее сообщалось, он может стать ассистентом нового наставника команды.

По информации СМИ, занять этот пост может экс-тренер «Руха» Леонид Кучук, который возглавлял львовян в 2019-м году.

Федык вывел «Рух» в УПЛ и в своем дебютном сезоне в высшем дивизионе смог закрепиться на 10-й строчке чемпионата.

Напомним, «Рух» усилился бразильским экс-игроком «Олимпика».