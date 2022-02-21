«Рух» расстался с легионером и украинцем

Защитник и хавбек покинули львовский клуб

Стаменкович и Кухарук / Фото - Рух Львов

Сразу два футболиста покинули «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь о защитнике Милоше Стаменковиче и хавбеке Андрее Кухаруке. Контракты были разорваны по обоюдному желанию.

Оба игрока присоединились ко львовянам в начале сезона-20/21. За это время серб провел 22 матча. Украинец отыграл 29 встреч и забил один мяч.

Ранее определились даты матчей «Руха» и других клубов УПЛ в 21-м и 22-м турах.