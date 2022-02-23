«Рух» расстался с легионером и украинцем
«Рух» расстался с тремя игроками
Львовяне планируют усиление
Роман Гагун / Фото: ФК Рух
«Рух» объявил об уходе трех игроков команды.
Покинули львовский клуб защитника Роман Гагун, Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук, сообщает сайт клуба.
Гагун за год, проведенный в львовском клубе, сыграл 22 матча УПЛ. Стамекович за 1,5 года провел 20 матчей в чемпионате Украины. А на счету Кухарука 26 матчей и один гол за это же время.
Будущее игроков пока неизвестно.
При этом, «Рух» еще планирует усиление зимой.
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