«Рух» расстался с тремя игроками

Львовяне планируют усиление

Роман Гагун / Фото: ФК Рух

«Рух» объявил об уходе трех игроков команды.

Покинули львовский клуб защитника Роман Гагун, Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук, сообщает сайт клуба.

Гагун за год, проведенный в львовском клубе, сыграл 22 матча УПЛ. Стамекович за 1,5 года провел 20 матчей в чемпионате Украины. А на счету Кухарука 26 матчей и один гол за это же время.

Будущее игроков пока неизвестно.

При этом, «Рух» еще планирует усиление зимой.