Лидер «Барселоны» выбыл на неопределенный срок накануне матча с «Динамо»
Руководство «Аль-Садда» раздражено переговорами Хави с «Барселоной»
Катарцы недовольны, что переход испанца воспринимают как должное
17:03
Хави / фото - Eurosport
Каталонская «Барселона» уволила с поста главного тренера Рональда Кумана и хочет заменить его наставником «Аль-Садда» Хави.
Как сообщает издание Marca, в катарском клубе недовольны тем, что «блаугранас» ведут переговоры напрямую с испанским специалистом.
Также боссы катарцев расстроены тем, что Хави контактирует со своим бывшим клубом, имея на руках действующий контракт.
Никто из представителей «Барселоны» не обращался в «Аль-Садд», поскольку тренер сам решает вопросы с клубом.
Ранее сообщалось что в контракте испанца прописаны отступные в 1 миллион евро, но при одном условии катарцы отпустят его бесплатно.
Комментарии 0