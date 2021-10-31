Руководство «Аль-Садда» раздражено переговорами Хави с «Барселоной»

Катарцы недовольны, что переход испанца воспринимают как должное

Хави / фото - Eurosport

Каталонская «Барселона» уволила с поста главного тренера Рональда Кумана и хочет заменить его наставником «Аль-Садда» Хави.

Как сообщает издание Marca, в катарском клубе недовольны тем, что «блаугранас» ведут переговоры напрямую с испанским специалистом.

Также боссы катарцев расстроены тем, что Хави контактирует со своим бывшим клубом, имея на руках действующий контракт.

Никто из представителей «Барселоны» не обращался в «Аль-Садд», поскольку тренер сам решает вопросы с клубом.

Ранее сообщалось что в контракте испанца прописаны отступные в 1 миллион евро, но при одном условии катарцы отпустят его бесплатно.