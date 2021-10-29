Экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Руководство МЮ удивлено поддержкой Сульшера игроками
Некоторые футболисты отправили подбадривающие письма тренеру
29 октября 19:11
Оле-Гуннар Сульшер / Фото - МЮ
Часть игроков «Манчестер Юнайтед» доверяют главному тренеру Оле-Гуннара Сульшера, несмотря на последние результаты. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, футболисты отправили специалисту письма со словами поддержки. Также они позвонили вице-президенту клуба Эду Вудворту и заявили, что поражение 0:5 от «Ливерпуля» связано с плохим физическим состоянием игроков.
В руководстве МЮ были удивлены этому. Но одновременно боссы клуба рады такому уровню взаимопонимания между наставником и футболистами.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ливерпуля» Брандан Роджерс может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
Комментарии 0