«Это Рай». Фран Соль рассказал, где бы хотел продолжить карьеру
Руководство «Тенерифе» встретится с Солем, чтобы убедить его перейти к ним
В клубе очень сильно хотят продолжить сотрудничество с игроком «Динамо»
Фран Соль / Фото: Тенерифе
Спортивный директор испанского «Тенерифе» Хуан Карлос Кордеро хочет провести встречу с форвардом киевского «Динамо» Франом Солем, чтобы убедить того перейти в их клуб, сообщает archyworldys.com.
В руководстве клуба считают, что Соль может стать лидером команды.
Также источник отметили, что вскоре агенты Соля оценят возможность возвращения футболиста в «Тенерифе».
Напомним, ранее сообщалось, что Соль планирует разорвать контракт с «Динамо».
Комментарии 0