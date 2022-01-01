Хавбек «Шерифа»: «Де Дзерби как второй Гвардиола»
Румменигге: «Гвардиола заслуживает еще одного титула ЛЧ. Не жалею, что он был в «Баварии»
Ныне испанский специалист тренирует «Манчестер Сити»
01 января 10:28
Румменигге и Гвардиола / Фото - Eurosport
Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об экс-наставнике мюнхенцев Хосепе Гвардиоле. Слова легендарного форварда передает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Tuttosport.
Вообще не жалею, что он тренировал «Баварию». Гвардиола дал нам многое, он привнес много хорошего в «Баварию», он фантастический тренер. Пеп, ван Гал, Хайнкес и Флик были самыми важными тренерами команды за последние годы.
Я болею за «Баварию», но Гвардиола заслуживает еще одного титула в Лиге чемпионов. Он добивался этого в течение десяти лет и рано или поздно снова добьется успеха.
После «Баварии» Гвардиола возглавил «Манчестер Сити». С «горожанами» испанец успел дойти до финала главного еврокубка.
Комментарии 0