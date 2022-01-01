Румменигге: «Гвардиола заслуживает еще одного титула ЛЧ. Не жалею, что он был в «Баварии»

Румменигге и Гвардиола / Фото - Eurosport

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об экс-наставнике мюнхенцев Хосепе Гвардиоле. Слова легендарного форварда передает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Tuttosport.

Я болею за «Баварию», но Гвардиола заслуживает еще одного титула в Лиге чемпионов. Он добивался этого в течение десяти лет и рано или поздно снова добьется успеха.