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Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»

Бывший босс «Баварии» ответил на критику в сторону коллеги
Футбол Бундеслига (Германия)
08:21
Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»
Карл-Хайнц Румменигге / фото - FC Bayern

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который недавно объявил о том, что покинет свой пост, прокомментировал критику в сторону спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича, сообщает Bild.

«Как спортивный директор, Хасан несет ответственность за уверенность в том, что «Бавария» выигрывает титулы в Германии и ведет борьбу за еврокубки. Кроме того, он должен следить за молодыми талантами и финансами.

Если говорить о трансферах, то, возможно, он поставил себе слишком высокую планку. Я должен защищать его, потому что Ули Хенесс и я никогда не добивались 100-процентного успеха в трансферах.

Кроме того, Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича».

Юлианн Нагельсманн возглавит «Баварию» этим летом. В клубе делают большую ставку на молодого специалиста, которого считают самым перспективным тренером в Германии.

Напомним, «Бавария» договорилась о покупке игрока «Боруссии».

Павел Харченко
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Теги

Карл-Хайнц Румменигге Бавария Юлиан Нагельсманн

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