Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»

Бывший босс «Баварии» ответил на критику в сторону коллеги

Карл-Хайнц Румменигге / фото - FC Bayern

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который недавно объявил о том, что покинет свой пост, прокомментировал критику в сторону спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича, сообщает Bild.

«Как спортивный директор, Хасан несет ответственность за уверенность в том, что «Бавария» выигрывает титулы в Германии и ведет борьбу за еврокубки. Кроме того, он должен следить за молодыми талантами и финансами. Если говорить о трансферах, то, возможно, он поставил себе слишком высокую планку. Я должен защищать его, потому что Ули Хенесс и я никогда не добивались 100-процентного успеха в трансферах. Кроме того, Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича».

Юлианн Нагельсманн возглавит «Баварию» этим летом. В клубе делают большую ставку на молодого специалиста, которого считают самым перспективным тренером в Германии.

Напомним, «Бавария» договорилась о покупке игрока «Боруссии».