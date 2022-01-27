Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Руни: «Для МЮ Пак Джи Сун почти так же важен, как и Роналду»

Кореец также участвовал в триумфе команды в ЛЧ в 2008-м
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:38
Руни: «Для МЮ Пак Джи Сун почти так же важен, как и Роналду»
Пак Джи Сун, Уэйн Руни и Криштиану Роналду / фото - The Mirror

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне тренирующий «Дерби Каунти», в интервью Manchester Evening News вспомнил экс-хавбека «дьяволов» Пак Джи Суна:

«Если вы скажете 12-летним детям имя Пак Чжи Суна, они могут не понять, о ком речь. Но все те, кто играл с Паком, знают, что для успеха «Манчестер Юнайтед» он был почти так же важен, как Криштиану Роналду».

Кореец вместе с Руни и Роналду играл важную роль в завоевании «дьяволами» кубка Лиги чемпионов в 2008-м году. Также хавбек четырежды выигрывал с клубом чемпионат Англии и трижды – Кубок английской лиги.

Сейчас Пак Джи Сун занимает административную должность в МЮ, где является глобальным послом клуба.

Напомним, «Юнайтед» летом побьет трансферный рекорд, купив одноклубника Ярмоленко.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

МЮ летом побьет трансферный рекорд, купив одноклубника Ярмоленко
МЮ летом побьет трансферный рекорд, купив одноклубника Ярмоленко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:58
В МЮ впечатлены Рангником и хотят оставить его на постоянной основе
В МЮ впечатлены Рангником и хотят оставить его на постоянной основе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:17
Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду
Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
26 января 09:41
«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»
«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
26 января 07:18
МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон
МЮ выбирает между тремя тренерами на следующий сезон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 января 12:43
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Рангник – о матче МЮ с «Вест Хэмом»: «Лучший тип победы – когда забиваешь на последней секунде»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 21:51

Новости: Футбол

Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Серия А (Италия)
21:41
«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
Украинские легионеры
21:27
Сборная Ирана без Сайядманеша выборола путевку на ЧМ в матче с Ираком
Сборная Ирана без Сайядманеша выборола путевку на ЧМ в матче с Ираком
Чемпионат мира по футболу
20:51
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Украинская Премьер-лига
20:38
«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
20:15
Стало известно, когда Суркис и Луческу обсудят трансферы в «Динамо»
Стало известно, когда Суркис и Луческу обсудят трансферы в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:53
Польский клуб на последней минуте вырвал победу в спарринге с «Зарей»
Польский клуб на последней минуте вырвал победу в спарринге с «Зарей»
Украинская Премьер-лига
19:39
Партнеры по чемпионской сборной U-20 все же интересуют «Базель»
Партнеры по чемпионской сборной U-20 все же интересуют «Базель»
Украинская Премьер-лига
19:23
Капитан «Реала» восстановится к матчу 1/4 Кубка Испании
Капитан «Реала» восстановится к матчу 1/4 Кубка Испании
Примерa (Испания)
18:52
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости