Руни: «Для МЮ Пак Джи Сун почти так же важен, как и Роналду»

Кореец также участвовал в триумфе команды в ЛЧ в 2008-м

Пак Джи Сун, Уэйн Руни и Криштиану Роналду / фото - The Mirror

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне тренирующий «Дерби Каунти», в интервью Manchester Evening News вспомнил экс-хавбека «дьяволов» Пак Джи Суна:

«Если вы скажете 12-летним детям имя Пак Чжи Суна, они могут не понять, о ком речь. Но все те, кто играл с Паком, знают, что для успеха «Манчестер Юнайтед» он был почти так же важен, как Криштиану Роналду».

Кореец вместе с Руни и Роналду играл важную роль в завоевании «дьяволами» кубка Лиги чемпионов в 2008-м году. Также хавбек четырежды выигрывал с клубом чемпионат Англии и трижды – Кубок английской лиги.

Сейчас Пак Джи Сун занимает административную должность в МЮ, где является глобальным послом клуба.

Напомним, «Юнайтед» летом побьет трансферный рекорд, купив одноклубника Ярмоленко.