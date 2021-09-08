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Руни: «Роналду готов забивать за МЮ, но ему будет не так просто, как в Испании или Италии»

Наставник «Дерби Каунти» – о возвращении звездного португальца в Манчестер
Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 сентября 21:35
Руни: «Роналду готов забивать за МЮ, но ему будет не так просто, как в Испании или Италии»
Уэйн Руни и Криштиану Роналду / Фото - goal.com
Главный тренер «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением после возвращения нападающего Криштиану Роналду в манкунианский клуб.

Цитирует Руни Mirror.

«Я не разговаривал с Криштиану после его возвращения и не пойду на субботний матч. У меня в субботу выходной, а у двоих моих сыновей матчи, так что я буду их таксистом. Конечно, я слежу за «Манчестер Юнайтед». Хочу, чтобы они преуспели. Мне кажется, здорово, что они вернули Криштиану. Его менталитет отразится на молодых футболистах. Отличная сделка. Криштиану сам знает, что ему будет не так просто и понятно, как в Испании или Италии. АПЛ – интенсивная лига в плане физики, но он в курсе, потому что играл в ней. Уверен, он готов снова забивать голы за «Юнайтед». Криштиану может оказать огромное влияние на команду. Он один из лучших игроков в мире».


Ранее стало известно, что Криштиану перешел из «Ювентуса» в МЮ за 15 миллионов евро.

Накануне Роналду впервые посетил тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» после возвращения в Англию.
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уэйн Руни

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