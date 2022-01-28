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Руни сообщил, что не будет тренировать Миколенко

Английский специалист сейчас возглавляет «Дерби»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:07
Руни сообщил, что не будет тренировать Миколенко
Уэйн Руни / Фото: Twitter

Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни заявил, что не возглавит «Эвертон», его цитирует ESPN.

«Эвертон» обратился к моему агенту и попросил меня пройти собеседование. Я отказался.

Я верю, что стану тренером АПЛ и готов к этому на 100%. Но у меня есть работа в «Дерби», которая важна для меня».


Напомним, за «Эвертон» играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее также сообщалось, что «Эвертон» может возглавить Фрэнк Лэмпард.

Петр Приходько
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Уэйн Руни Эвертон

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