Руни: «Жалко Сульшера. Нет никаких оправданий игре некоторых футболистов»

Специалиста подвели собственные подопечные

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Marca

Бывший капитан МЮ, а ныне тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал для talkSPORT увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера «дьяволов» после унизительного поражения от «Уотфорда» (1:4):

«Я думаю, что Сульшер проделал хорошую работу, вернул клубу нужную стабильность. Но очевидно, что, находясь в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», ты потеряешь работу, если не будет нужных результатов. Мне очень жаль Сульшера. Но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» найдет себе подходящего тренера. Я был очень расстроен, когда смотрел матч с «Уотфордом». Тренер может дать установки, все рассказать, но нет никаких оправданий такой игре некоторых футболистов. Недопустимо, когда игроки теряют мяч, размахивают руками и винят в этом друг друга. Я был бы очень зол, если бы увидел такое в исполнении моих футболистов. Эти игроки выступают за один из самых великих клубов в мире. Играть за «Манчестер Юнайтед» – привилегия. На мой взгляд, футболисты МЮ должны делать намного больше».

Специалиста уволили спустя три года работы в клубе, и теперь он получит солидную неустойку.

Заменить Сульшера на этом посту может главный тренер одного из ведущих грандов европейского футбола.