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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»

Форвард не смог заиграть в составе днепрян
Футбол Украинская Премьер-лига
14:41
Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
Фото: Днепр-1

Президент «Днепра-1» Юрий Береза сообщил пресс-службе клуба, что команда больше не рассчитывает на форварда Назария Русина.

«Вся команда, кроме Русина, едет на сборы. Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в «Динамо». Он талантливый парень, но у него в «Днепре-1» не пошло, так бывает. Что-то не сложилось. Он или недомолился футбольному богу, или перемолился.

Парень не без таланта. Я ему желаю успехов».


Русин провел в «Днепре-1» всю осень. В 10 матчах он забил два мяча.

Закрепиться в команде ему не удалось.

Андрей Усмонов
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Теги

Назарий Русин СК Днепр-1

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