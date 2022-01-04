Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»

Форвард не смог заиграть в составе днепрян

Фото: Днепр-1

Президент «Днепра-1» Юрий Береза сообщил пресс-службе клуба, что команда больше не рассчитывает на форварда Назария Русина.

«Вся команда, кроме Русина, едет на сборы. Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в «Динамо». Он талантливый парень, но у него в «Днепре-1» не пошло, так бывает. Что-то не сложилось. Он или недомолился футбольному богу, или перемолился. Парень не без таланта. Я ему желаю успехов».

Русин провел в «Днепре-1» всю осень. В 10 матчах он забил два мяча.

Закрепиться в команде ему не удалось.