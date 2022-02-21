Григорчук: «Черноморец» не имеет право проигрывать»
Русин и еще один украинец «Черноморца» получили легкие травмы. Легионеру требуется восстановление
Нападающие могут вернуться в строй к матчу против «Мариуполя»
Фото - ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о ситуации с лазаретом команды.
Русин и Юсов? К счастью, мы не можем говорить о серьезных повреждениях. Это были легкие травмы.
Немного сложнее ситуация с Бергквистом, ему может понадобиться определенное время на восстановление. А повреждения Юсова и Русина назвать серьезными нельзя.
Можно ли будет ожидать их на поле в матче с «Мариуполем»? Мы надеемся на это.
Ранее «Черноморец» объявил о переходе игрока сборной Канады.
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