Русин и еще один украинец «Черноморца» получили легкие травмы. Легионеру требуется восстановление

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Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о ситуации с лазаретом команды.

Немного сложнее ситуация с Бергквистом, ему может понадобиться определенное время на восстановление. А повреждения Юсова и Русина назвать серьезными нельзя.

Можно ли будет ожидать их на поле в матче с «Мариуполем»? Мы надеемся на это.