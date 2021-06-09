Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
Русин перейдет в «Днепр-1»
В клубе хотят повторения истории с Супрягой
Назарий Русин / Фото - Twitter
Нападающий «Динамо» Назарий Русин начнет новый сезон в «Днепре-1». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
Также, по информации источника, главный тренер киевлян Мирча Луческу в ближайшее время соберет всех арендованных в минувшем сезоне футболистов. Румынский специалист намерен определиться, кто останется в команде на следующую кампанию.
Те игроки, которые не подойдут тренеру, снова будут отправлены в аренду. Скорее всего, сделка «Динамо» и «Днепра-1» по Русину состоится на тех же правах.
Напомним, вторую часть сезона форвард провел в «Легии». Там он поддался резкой критике со стороны наставника команды.
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