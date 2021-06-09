Русин перейдет в «Днепр-1»

В клубе хотят повторения истории с Супрягой

Назарий Русин / Фото - Twitter

Нападающий «Динамо» Назарий Русин начнет новый сезон в «Днепре-1». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

Также, по информации источника, главный тренер киевлян Мирча Луческу в ближайшее время соберет всех арендованных в минувшем сезоне футболистов. Румынский специалист намерен определиться, кто останется в команде на следующую кампанию.

Те игроки, которые не подойдут тренеру, снова будут отправлены в аренду. Скорее всего, сделка «Динамо» и «Днепра-1» по Русину состоится на тех же правах.

Напомним, вторую часть сезона форвард провел в «Легии». Там он поддался резкой критике со стороны наставника команды.