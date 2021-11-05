Итоги 13 тура УПЛ. Разгромы от «Шахтера», «Зари» и «Днепра-1» и аж три матча без голов
Русин рассказал, чем Йовичевич отличается от других тренеров
Хорватский специалист ищет подход к каждому футболисту
фото - СК Днепр-1
Нападающий «Динамо» Назарий Русин, выступающий на правах аренды за «Днепр-1» , рассказал об особенностях работы тренера команды Игоря Йовичевича:
«Тренер хорошо настраивает команду, говорит добрые слова, поддерживает. Не «пихает», как это делают некоторые другие наставники. Конечно, чувствуется его поддержка в общении с игроками.
Кроме Йовичевича, в тренерском штабе есть Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые также могут поговорить, поддержать. Они – из Львова, мои земляки. Когда пришел в команду – приободрили. Мне было очень приятно. В Польше этого как раз недоставало».
Форвард пропустил длительное время из-за тяжелой травмы.
Недавно игрок наконец-то появился на футбольном поле и смог забить свой первый гол в УПЛ за полтора года.
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