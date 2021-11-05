Русин рассказал, чем Йовичевич отличается от других тренеров

Хорватский специалист ищет подход к каждому футболисту

фото - СК Днепр-1

Нападающий «Динамо» Назарий Русин, выступающий на правах аренды за «Днепр-1» , рассказал об особенностях работы тренера команды Игоря Йовичевича:

«Тренер хорошо настраивает команду, говорит добрые слова, поддерживает. Не «пихает», как это делают некоторые другие наставники. Конечно, чувствуется его поддержка в общении с игроками. Кроме Йовичевича, в тренерском штабе есть Юрий Беньо и Андрей Ханас, которые также могут поговорить, поддержать. Они – из Львова, мои земляки. Когда пришел в команду – приободрили. Мне было очень приятно. В Польше этого как раз недоставало».

Форвард пропустил длительное время из-за тяжелой травмы.

Недавно игрок наконец-то появился на футбольном поле и смог забить свой первый гол в УПЛ за полтора года.